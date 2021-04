Schuttevaer Premium Volop activiteit op Museumwerf Vreeswijk ondanks lockdown Facebook

Twitter

Email Nieuwegein 29 april 2021, 07:11

Televisieopnames, Stadsjubileum en een in drieën gesneden schip. Ondanks de lockdown is er volop activiteit op Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein.