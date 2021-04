Schuttevaer Premium [VIDEO] Eerste beelden supersnelle Damen’s Fast Crew Supplier 7011 Facebook

Twitter

Email Turkije 29 april 2021, 13:09

De snelheid van een speedboot en de capaciteit van een supplier gecombineerd in één schip. Dat is hoe Damen Shipyards de concurrentie met helikopters aan wil gaan. De Fast Crew Supplier (FCS) 7011 is ontworpen om bemanningen snel en comfortabel naar offshore-platformen brengen. Het eerste schip, de Aqua Helix, is op voorraad gebouwd en wacht nog op een koper.