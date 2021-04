Amerikaans containerschip stuurloos na brand

Het onder Amerikaanse vlag varende containerschip President Eisenhower (300 meter, 7455 teu) is woensdag 28 april voor de westkust van de Verenigde Staten op drift geraakt, nadat aan boord brand was uitgebroken.

Het schip voer op dat moment op 24 mijl uit de kust van Santa Barbara. De brand woedde in de machinekamer, waardoor de aandrijving uitviel. De bemanning zag kans het vuur te blussen. De US Coast Guard stuurde een patrouilleschip voor eventuele bijstand, maar dat hoefde verder niet in actie komen.

Lees ook: Schip na gronding op de Rijn losgetornd door buurman

Een particulier sleepbedrijf neemt de bijstand over, meldt de kustwacht op Twitter. Bij het incident vielen geen gewonden en er trad ook geen vervuiling op. De 16 jaar oude President Eisenhower was op weg van Los Angeles naar San Francisco.

@USCG is responding to a fire aboard the President Eisenhower, a 965-foot motor vessel, 24 miles off the coast of Santa Barbara. The fire was extinguished and no injuries were reported.

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) April 28, 2021