Chris van Eijmeren: Ridder en reisgids van De Binnenvaart

Chris van Eijmeren, oud-docent binnenvaartkunde aan het STC in Rotterdam, is in de jaarlijkse lintjesregen koninklijke onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten in de binnenvaart. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam speldde hem de onderscheiding op. Van Eijmeren zegt ‘prachtig verrast’ te zijn. (Dit artikel is zonder inlog te lezen)

1 / 1 De pas onderscheiden Ridder in de orde van Oranje-Nassau Chris van Eijmeren (links) in het Rotterdamse stadhuis met burgemeester Ahmed Aboutaleb en echtgenote Janny (rechts). (Foto Franciena van Eijmeren.) De pas onderscheiden Ridder in de orde van Oranje-Nassau Chris van Eijmeren (links) in het Rotterdamse stadhuis met burgemeester Ahmed Aboutaleb en echtgenote Janny (rechts). (Foto Franciena van Eijmeren.)

Oud-binnenvaartdocent Chris van Eijmeren koninklijk onderscheiden

‘In de Bocht van de Esch past geen brug!’

‘Varen leer je in de praktijk’

Op 1 november 1970 stapte Van Eijmeren als docent naar binnen bij de toenmalige KOF-school aan de Noorderhelling in Rotterdam. Tot zijn pensioen bij het Scheepvaart en Transport College (STC) leidde hij meerdere generaties binnenvaarders op. Steeds met als uitgangspunt: ‘We helpen je met studie, maar varen leer je in de praktijk.’

Nu helpt hij vooral nog oud-leerlingen om docent te worden. Naast zijn werk bleef Van Eijmeren actief voor vereniging De Binnenvaart, onder meer met het samenstellen van reisgidsen. Het was deze vereniging die hem in het grootste geheim voordroeg voor de koninklijke onderscheiding.

Beduusd

Hoe was het om als Ridder wakker te worden op Koningsdag? Chris van Eijmeren (74): ‘Om zes uur was ik klaar wakker. Ik heb de koffiepot aangezet, net als anders…’ Hij is er nog beduusd van.

De echte verrassing kreeg hij zondag al, toen secretaris Therese van Laak van Vereniging De Binnenvaart voor de deur stond. ‘Met een heel verhaal, waarvan ik eerst dacht: is zij dronken of ben ik getikt?’ Maar de brief die ze meebracht namens burgemeester Aboutaleb bevestigde dat ‘het de Koning heeft behaagd…’ en of hij zich maandag wilde melden op het Rotterdamse stadhuis.

Toch nerveus

Met echtgenote Janny en dochter Franciena werd decorandus Van Eijmeren – ‘toch nerveus, als altijd wanneer ik niet zelf de touwtjes in handen heb’ – feestelijk ontvangen door de burgemeester. Die speldde hem zelf de onderscheiding op. ‘We kennen elkaar vanwege het overleg over een brug of tunnel in de Bocht van de Esch. Dus daar hebben we ook nog even over zitten praten’, vertelt Van Eijmeren.

Om volop gedreven te vervolgen: ‘Nu ligt er een plan voor weer een onderzoek, of het tóch niet mogelijk is daar in de Nieuwe Maas een brug te bouwen. Die stompzinnigheid gaat miljoenen kosten. Hier past geen brug!’

Oeververbinding

Van Eijmeren bracht vanuit zijn scheepvaartdeskundigheid en als bewoner van De Veranda bij Feyenoord-stadion De Kuip al in 2016 de tunnelvariant onder de aandacht. Hij schreef uitvoerige documenten namens de bewonersbelangenstichting BBV en haalde er ook BLN-Schuttevaer en ASV bij.

Intussen lijkt de voorkeur van de gemeenteraad uit te gaan naar de tunnelvariant. Voor 17 mei heeft hij de EDEM-commissie, die een besluit van de Rotterdamse gemeenteraad voorbereidt, en de verantwoordelijk wethouder uitgenodigd voor een oriënterende vaartocht met het opleidingsschip Mate. In een online overleg met betrokken nautisch specialisten, kon Van Eijmeren vanuit zijn ‘persoonlijk onderhoud met de burgemeester’ al melden dat Aboutaleb zijn tunnelvoorkeur deelt.

Juichend comité

Bij het verlaten van het stadhuis waarschuwden de bodes al lachend dat er buiten een comité klaar stond. Daar kwamen 15 vrienden van Vereniging De Binnenvaart hem juichend tegemoet. Onderaan de trap overhandigde voorzitter Jos Hubens van stichting De Binnenvaart hem een met de verenigingsvlag getooide schep. ‘Ik mag nu de tunnel gaan graven… Wat een prachtige verrassing, ik was met stomheid geslagen.’

Enorme kennis

Het was toen ook geen verrassing meer aan wie hij zijn koninklijke onderscheiding te danken had. Hubens noemde die ‘ontzettend verdiend’. ‘Chris heeft een enorme kennis van de binnenvaart, rivieren, kanalen, sluizen, scheepsliften en dat wereldwijd. En al die kennis deelt hij met enorm enthousiasme met iedereen die het horen wil. Voor De Binnenvaart is Chris van onschatbare waarde.’

Alomvattende bijbel

Voor de maritieme studiereizen van de vereniging stelde Van Eijmeren telkens omvangrijke studieboeken en vaaratlassen samen, vertelt Hubens. ‘De medereizigers hanteren zijn studiegids als een alomvattende bijbel. Meereizen met Vereniging De Binnenvaart maakt van de reisgenoten deskundigen, mede dankzij de studiegids van Chris. Inmiddels zijn er al 16 van zijn hand in omloop.’

Van Eijmeren is er trots op dat ‘zijn’ burgemeester Aboutaleb op werkbezoek naar Vietnam, de gids meenam die hij in 2019 maakte. Op de plank ligt nog de gids voor de reis van Berlijn naar Praag, die vanwege corona in 2020 niet kon doorgaan. Op 26 september is een verenigingsreis gepland naar Sint Petersburg om de Wolga af te varen. Zuid-Amerika staat nog op Van Eijmeren’s verlanglijstje, net als de Russische rivieren Amoer, Lena, Ob en Irtysj.

Lezingen

Ook bij de tientallen lezingen aan boord van museumschip René Siegfried hangen de belangstellenden regelmatig aan zijn lippen. Hij houdt de binnenvaartgeschiedenis levend, ook in het verenigingsblad Binnenvaart, dat zes keer per jaar uitkomt en zo’n 3200 leden bereikt. Op beurzen is hij het boegbeeld van de verenigingsstand en net als alle andere vrijwilligers werkt hij onbezoldigd. ‘Wij waarderen dit enorm’, zegt Jos Hubens.

(Dirk van der Meulen)