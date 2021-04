Schuttevaer Premium Goederenoverslag haven Rotterdam met 3 procent gestegen Facebook

Twitter

ROTTERDAM 28 april 2021, 12:21

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste kwartaal van 2021 met 3 procent gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het volume van de goederenoverslag bedroeg in totaal 115,8 miljoen ton.