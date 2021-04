Nederlands zeiljacht Beta in aanvaring met P&O ferry Pride of Kent Facebook

Twitter

Email Calais 27 april 2021, 11:01

De Franse Maritieme politie gaat onderzoek doen naar een aanvaring dit weekend tussen de ro-ro ferry Pride of Kent en het Nederlandse zeiljacht Beta.

1 / 1 Het gehavende jacht gezien vanaf de patrouilleboot Flamant van de Franse marine (Foto Marine Nationale).jpg Het gehavende jacht gezien vanaf de patrouilleboot Flamant van de Franse marine (Foto Marine Nationale).jpg

De twee schepen kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor vier uur met elkaar in aanvaring op 10 mijl vanuit de kust van Calais. Een van de drie opvarenden van de Beta raakte lichtgewond. Hij werd verzorgd door de bemanning van de patrouilleboot Flamant van de Franse marine. Dit schip sleepte het zeiljacht vervolgens naar de haven van Calais.

Het jacht was niet lek. De gewonde is in Calais opgevangen door de brandweer. De ferry was op weg naar Dover. De Prefecture Maritime wijst er op dat het Nauw van Calais een van de drukst bevaren gebieden ter wereld is en waarschuwt pleziervaarders om voorzichtig te zijn. (Bart Oosterveld) (Bart Oosterveld)