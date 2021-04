Schuttevaer Premium Groeiend verzet tegen bijmenging FAME in gasolie Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 26 april 2021, 17:30

‘We gaan vanaf 1 februari grote problemen krijgen met scheepsmotoren’, waarschuwde Stef Hubers, technisch adviseur binnenvaart, vrijdag 23 april in Studio Schuttevaer. Vanaf die dag moeten bunkerstations 7% biodiesel bijmengen in fossiele gasolie. Eén daarvan, FAME, is verdacht. Om het verplichte gebruik ervan tegen te houden, stuurden de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en EOC Scheepsverzekeringen een brandbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.