Frits van Bruggen volgt Van Slobbe op als voorzitter KNRM Facebook

Twitter

Email IJmuiden 26 april 2021, 17:21

De raad van toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft Frits van Bruggen gekozen als nieuwe voorzitter. Van Bruggen was tot 1 april hoofddirecteur van de ANWB. Hij volgt Rutger van Slobbe op.

1 / 1 Rutger van Slobbe en Frits van Bruggen wisselen de KNRM-voorzittershamer Rutger van Slobbe en Frits van Bruggen wisselen de KNRM-voorzittershamer

De voorzittersrol bij de KNRM is een vrijwilligersfunctie, net als de 1.400 redders en helpers aan de wal op de 45 KNRM-reddingstations langs de kust. Frits van Bruggen (1959) heeft sinds 2019 zitting in de raad van toezicht van de KNRM en is per 1 januari voorzitter.

Voor Frits van Bruggen staan belangrijke strategische vernieuwingen te wachten, waaronder het

ambitieuze vervangingsplan voor 71 reddingboten. Dat vergt een grote fondsenwervende inspanning, want de KNRM bestaat dankzij donateurs, zonder overheidssubsidie. Over drie jaar bestaat de KNRM 200 jaar.

‘Twee eeuwen vol bijzondere reddingen en technologische ontwikkelingen in reddingmaterieel. Maar boven alles, generaties van vrijwillige redders, die nog altijd bereid zijn belangeloos hulp te verlenen’.

Van Bruggen is duidelijk over zijn toekomstplan: ‘Beste vrijwilligers en donateurs. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en toewijding binnen KNRM. Jullie kunnen trots zijn op de KNRM, die ik met veel energie naar de volgende eeuw wil loodsen.’

Rutger van Slobbe lintje

Zijn voorganger Rutger van Slobbe werd in 2006, met evenveel trots, lid van de het toenmalige bestuur, dat in 2008 een raad van toezicht werd. Zijn toezicht op de organisatie kenmerkte zich door een grote

betrokkenheid en belangstelling voor de vrijwilligers op de reddingstations en beroepsorganisatie in

IJmuiden.

Over de rol van de raad van toezicht was Rutger van Slobbe glashelder: ‘Natuurlijk is het ‘interessant’ om in de raad van toezicht te zitten, maar de KNRM is er niet voor ons, wij moeten er voor de KNRM zijn. En dus eis ik van ieder lid in de raad, mijzelf incluis, boter bij de vis: stropdas af en handen uit de mouwen!’ De KNRM bedankt Van Slobbe voor die tomeloze inzet.

Rutger van Slobbe werd op 26 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, zowel voor zijn vrijwillige inzet in de raad van toezicht van de KNRM, als voor zijn werkzaamheden voor de maritieme sector en de Rotterdamse haven.

Lees ook:

KNRM vervangt komende vijftien jaar haar vloot

Triage tussen KNRM en bergers is wassen neus (Rene Quist)