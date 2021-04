Criminelen infiltreren in rederijen in Rotterdamse haven Facebook

Drugscriminelen infiltreren continu en op grote schaal in de internationale rederijen zoals MSC, Maersk, Hapag Lloyd en CMA CGM die verantwoordelijk zijn voor het transport van containers naar de Rotterdamse haven.

‘De corruptie in de haven beperkt zich allang niet meer tot de douane en is veel groter dan mensen denken’, stelt districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie in NRC.

Uit recente onderzoeken van de Zeehavenpolitie blijkt volgens Janse dat de georganiseerde misdaad de juiste mensen bij rederijen ‘plat’ hebben. De criminelen positioneren handlangers op belangrijke plekken waardoor zij op grote schaal drugssmokkel kunnen faciliteren. De drugsorganisaties richten zich onder meer op grote reders zoals MSC, Maersk, Hapag Lloyd en CMA CGM die op Zuid-Amerika varen.

Als distributieland vervult Nederland een centrale rol in de Europese cocaïnehandel. De onderschepte hoeveelheid groeit jaarlijks. Vorig jaar werd een record van 40.900 kilo cocaïne in de haven in beslag genomen door het Hit And Run Cargo-team (HARC) van de politie, douane en FIOD. In 2014 was dat nog 7.575 kilo. (Rene Quist/ANP)