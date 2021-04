Schuttevaer Premium Duwcombinatie Carbon Collectors is bouwrijp Facebook

GRONINGEN 25 april 2021, 15:00

De plannen van het Groningse Carbon Collectors om met een duwcombinatie CO2 te gaan inzamelen en te lossen in een leeg aardgasveld in de Noordzee, naderen de uitvoeringsfase. Klassenbureau Veritas heeft het ontwerp goedgekeurd van de bijna 150 meter lange combinatie die per reis 4000 ton CO2 naar de Noordzee kan brengen.