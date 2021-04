Schuttevaer Premium Wrakstukken gevonden van vermiste duikboot Indonesië Facebook

Twitter

24 april 2021, 12:11

Bij de zoektocht naar de vermiste Indonesische onderzeeër in Indonesië zijn vermoedelijk wrakstukken van het vaartuig gevonden, meldt de legerleiding in het land. De onderzeeër is diep in het water gelokaliseerd.

1 / 1 De 44 jaar oude KRI Nanggala-402 verdween woensdag van de rader, op zo'n 95 kilometer van de kust van Bali. Foto Wikipedia De 44 jaar oude KRI Nanggala-402 verdween woensdag van de rader, op zo'n 95 kilometer van de kust van Bali. Foto Wikipedia