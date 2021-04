Schuttevaer Premium Royal Bodewes bouwt hybride tweetal voor Hagland Facebook

Twitter

HOOGEZAND 24 april 2021, 15:00

Scheepswerf Royal Bodewes in Hoogezand heeft een order voor de bouw van twee zelflossende 5000 dwt bulkers in de wacht gesleept van Hagland Shipping uit het Noorse Haugesund. Aan het contract is tevens de optie op de bouw van nog twee zusterschepen gekoppeld. Het worden hybride schepen die voor het manoeuvreren in havens en fjorden de beschikking hebben over een accupakket.