Zo opende de 14-jarige kroonprins Willem-Alexander in 1981 de Willemsbrug in Rotterdam

Onze vorsten Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander hebben allemaal hun naam gegeven aan een brug, kanaal of sluis. We hebben ter ere van Koningsdag de tien mooiste koninklijke openingen van deze bruggen, sluizen en waterwegen op een rij gezet. Een historisch Oranje boven! Vanwege Koningsdag is dit artikel voor iedereen gratis te lezen.

1 / 1 Een jonge prins Willem-Alexander opent de hernieuwde Willemsbrug (Foto ANP) Een jonge prins Willem-Alexander opent de hernieuwde Willemsbrug (Foto ANP)

Julianakanaal – 1935

Het in 1935 officieel geopende Julianakanaal werd vernoemd naar de toen 26-jarige prinses Juliana. Tien jaar eerder had de prinses met het plaatsen van de eerste schop ook het startsein voor de aanleg van het kanaal gegeven. Het 36 kilometer lange kanaal begint noordelijk van Maastricht en komt in Maasbracht weer samen met de Maas. Het kanaal is 60 meter breed en heeft een diepte van -4 tot -5 KP.

Prinses Juliana werd uiteindelijk in 1948 koningin en zou dit blijven tot 1980. Ze trouwde in 1937 met Bernhard en overleed in 2004. Enkele maanden voor haar dood was het naar haar vernoemde kanaal nog even wereldnieuws. Het dorp Stein dreigde onder water te verdwijnen vanwege een dijkverzakking. Het bleek te gaan om een lekkende oude waterleiding en een ramp kon worden voorkomen.

Tweede Willemsbrug – 1981

De Willemsbrug is een van de grote blikvangers van Rotterdam. Langs de kade liggen vaak veel binnenvaartschepen. De huidige Willemsbrug is de tweede Willemsbrug en dateert uit 1981. De eerste Willemsbrug werd ruim 100 jaar eerder, in 1878, opengesteld. De brug is 270 meter lang en heeft een vaste overspanning met een doorvaarthoogte van 12 meter.

De brug werd in 1878 vernoemd naar Willem III. Willem III was van 1849 tot 1890 koning der Nederlanden. Toen hij overleed werd zijn dochter, Wilhelmina, koningin. Zij was echter pas 10 jaar oud en daarom was haar moeder, Emma, regentes tot 1898. Naar Wilhelmina is onder andere het Wilhelminakanaal vernoemd.

Bij de heropening in 1981 was de kersverse kroonprins aanwezig. Zijn moeder Beatrix was immers een jaar eerder koningin geworden. De 14-jarige Willem-Alexander opende onder veel belangstelling de brug.

Prinses Beatrixsluizen – 1938

Op 31 januari 1938 is Beatrix geboren, later dat jaar werd een tweelingsluis geopend en vernoemd naar het pasgeboren prinsesje. Recent is er een derde kolk toegevoegd aan het sluiscomplex om de drukte op het water aan te kunnen. De sluizen verbinden via het Lekkanaal de Lek met het Amsterdam-Rijnkanaal.

De twee oude kolken zijn 225 meter lang en 18 meter breed. Het idee van een tweelingsluis is, dat de twee kolken los van elkaar werken, waardoor het scheepvaart verkeer zonder al teveel wachttijd beide kanten op kan.

Op 6 februari 2019 werd de derde kolk officieel geopend door prinses Beatrix. De derde kolk is 276 meter lang en 25 meter breed.

Beatrix was tussen 1980 en 2013 koningin van Nederland. Sinds 2013 is ze als prinses veel minder in beeld dan voorheen. Des te specialer was haar aanwezigheid bij de opening van de derde kolk. Samen met haar man Claus von Amsberg kreeg Beatrix drie zonen. Beatrix is dit jaar 83 geworden.

Prins Johan Frisosluis – 2014

Prinses Margriet is het derde kind van Juliana en Bernhard. In 1955 werd het Friese gedeelte van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar haar vernoemd. Het 65 kilometer lange kanaal werd in 1951 al opengesteld. Het is 60 meter breed en heeft een diepte die verschilt tussen de -4,10 en -3,50 KP.

Prinses Margriet is in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Canada geboren. Zij trouwde in 1967 met Pieter van Vollenhoven. Samen hebben ze vier zoons, waarvan Bernhard jr. de bekendste is. Margriet heeft zich van jongs af aan ingezet voor het Rode Kruis. Daarnaast was ze gedurende de regeerperiode van Beatrix de ‘reserve-koningin’.

In het kanaal bij Lemmer ligt ook de Prinses Margrietsluis, 260 meter lang en 16 meter breed. Het kanaal gaat ook over de Prinses Margriettunnel.

Via de Prins Johan Frisosluis in Stavoren en het Prins Johan Frisokanaal wordt het Prinses Margrietkanaal verbonden met het IJsselmeer. Het tweede kind van Beatrix en Claus overleed in 2013 als gevolg van een ski-ongeluk.

Prinses Marijkesluis – 1939

De Prinses Marijkesluis is gelegen in het Amsterdam-Rijnkanaal en gebouwd in 1939. De sluis werd na de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen en is vernoemd naar de jongste dochter van Juliana en Bernhard, Marijke.

In het Amsterdam-Rijnkanaal liggen ook de Prins Bernhardsluis en de Prinses Irenesluis.

In 1963 koos de prinses ervoor om voortaan Christina als roepnaam te gebruiken. Christina is geboren met een oogafwijking en was aan één oog helemaal blind. In 2019 overleed ze en werd ze als eerste lid van de koninklijke familie gecremeerd.

De sluis die naar haar is vernoemd heeft sinds 1979 een keerschuif. Deze functie moet de 330.000 bewoners in de Betuwe beschermen van hoog water. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het renovatieproces van de sluis. De werkzaamheden beginnen in 2023 en als alles goed gaat is in 2025 de sluis klaar om weer 30 jaar mee te gaan.

Prins Willem-Alexandersluis – 1995

In 2013 werd Willem-Alexander koning der Nederlanden. In datzelfde jaar werd voor de recreatievaart het Veenkanaal opgeleverd. De naam Veenkanaal was voor velen te saai en daarom werd tijdens de opening op 8 juni 2013 de sluis omgedoopt tot Koning Willem-Alexanderkanaal.

Het kanaal is zes kilometer en is een vaarverbinding tussen Klazienaveen en, hoe kan het ook anders, Oranjedorp. Het algehele doel van de sluis is de recreatievaart in Drenthe meer mogelijkheden te geven.

Het kanaal is het eerste infrastructurele project dat is vernoemd naar de koning. Wel had Willem-Alexander al meerdere projecten naar hem vernoemd zien worden, maar toen nog als prins.

Een van die projecten is de Prins Willem-Alexandersluis, sinds 1995 onderdeel van de Oranjesluizen. Dit is de grootste sluis van dit complex. De kolk is 200 meter bij 24 meter. Jaarlijks passeren er zo’n 120.000 schepen.

De eerste steen van de Oranjesluizen is door de betovergrootvader van Willem-Alexander, Willem III gelegd in 1870. De Oranjesluizen zijn de grens tussen het Binnen- en Buiten-IJ.

Prinses Máxima kanaal – 2015

In combinatie met de toevoeging van een tweede sluis in 2002 werd het sluiscomplex bij Lith hernoemd. De sluizen werden vernoemd naar de eerder dat jaar getrouwde prinses Máxima.

De oude sluis was al in gebruik sinds 1936, maar de schaalvergroting vroeg om een grotere sluis. De oude sluis is 110 meter lang en 14 meter breed. De nieuwe sluis uit 2002 is 200 meter lang en 18 meter breed. Door de twee sluizen kunnen beroepsvaart en recreatievaart goed gescheiden worden.

In 2015 werd ook een kanaal naar Máxima vernoemd, het Máximakanaal ligt ten oosten van Den Bosch en is 9 kilometer lang. Het heeft als doel het omleiden van grote schepen, die daarvoor door het centrum moesten.

Verruiming Zuid-Willemsvaart – 2015

De Zuid-Willemsvaart is vernoemd naar Willem I. Het 122-kilometer lange kanaal loopt sinds 1826 van Maastricht naar Den Bosch. Koning Willem I was destijds een van de grote aanjagers van het bouwen van dit kanaal en besloot in 1822 dat het moest worden gegraven. De Zuid-Willemsvaart varieert in breedte van 24 tot 48 meter en heeft een diepte tussen de -3 tot -2,30 meter ten opzichte van KP.

In 1824 werd de Willem I-sluis in gebruik genomen. Deze sluis werd vernoemd naar de eerste koning der Nederlanden Willem I. De sluis vormt de verbinding tussen het IJ in Amsterdam en het Noordhollandsch kanaal.

De sluis heeft twee kolken, de grote kolk is 65,08 bij 14,75 meter en wordt nog steeds gebruikt. De kleine kolk is niet meer in gebruik. Oorspronkelijk was deze 17 meter lang, maar werd na een renovatie ruim 50 meter. Sinds 2009 is het sluiscomplex een Rijksmonument.

Tussen 1815 en 1840 was Willem I koning der Nederlanden. Op 71-jarige leeftijd overleed de toenmalig koning drie jaar na zijn aftreden als koning.

Prinses Amalia

De drie huidige prinsessen zijn de naamgevers van drie havens op de Tweede Maasvlakte. Maar het is voorlopig nog wachten op een sluis of kanaal dat genoemd gaat worden naar Amalia, Alexia of Ariane. Hun oma, prinses Beatrix, was nog geen jaar oud, maar vader Willem-Alexander moest er maar liefst 28 jaar op wachten. Wat dat betreft heeft de bijna 18-jarige prinses Amalia nog genoeg tijd.

