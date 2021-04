Schuttevaer Premium Zaanstad zoekt meer ligplaatsen voor beroepsvaart Facebook

ZAANSTAD 23 april 2021, 12:00

De gemeente Zaanstad heeft een motie aangenomen voor meer ligplaatsen en versoepeling van de ligtijdlimiet voor de beroepsvaart. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) had de gemeenteraad er 15 april op gewezen dat er alleen aandacht was voor waterrecreatie en dat de belangen van de beroepsvaart over het hoofd werden gezien.