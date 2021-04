Schuttevaer Premium Dit zijn de tien mooiste koninklijke openingen van bruggen en sluizen Facebook

Het Koningshuis is naamgever van veel kunstwerken zoals sluizen, bruggen en kanalen in het Nederlandse vaarwegennet. Ter ere van Koningsdag hier een lijst van de Koninklijkste kunstwerken. Onze vorsten Juliana Beatrix, en Willem-Alexander, allemaal hebben zij wel nu naam gegeven aan brug of kanaal gegeven. We hebben de tien mooiste koninklijke openingen op een rij gezet.