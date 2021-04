Schuttevaer Premium Schroef grijpt achtertros met dodelijk gevolg Facebook

Twitter

Email DEN HAAG/IPSWICH 22 april 2021, 07:00

Wat een eenvoudige manoeuvre had moeten zijn liep uit op een arbeidsongeval met dodelijke afloop. Tijdens het verhalen van de Groningse coaster Damsterdijk aan de kade in Ipswich, nu 2,5 jaar geleden, werd een kok/matroos geraakt door een wegspringende tros. Hij raakte zo zwaargewond dat hij later die dag overleed. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek.