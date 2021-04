Schuttevaer Premium [OPINIE] ‘Dwarsscheeps geladen containers slaan niet overboord’ Facebook

22 april 2021, 18:29

Er zijn momenteel 45 containerreuzen in opdracht gegeven aan scheepswerven. Dan gaat het over schepen van 15.500 tot 24.000 teu. Wanneer komt Nederland nu eens in het geweer om eisen te stellen aan de belading van dergelijke schepen? Waarom moeten alle containers in lengterichting aan dek worden geplaatst?