North Sea Port verwacht volledig herstel voor eind 2022

North Sea Port heeft in het eerste kwartaal van 2021 evenveel goederen via de zeevaart behandeld als in het eerste kwartaal van 2020. Die cijfers liggen in lijn met de prognose van de haven voor volledig herstel tegen het einde van 2022.