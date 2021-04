Schuttevaer Premium Nordfrost zet met nieuwe terminal belangrijke stap naar binnenvaart Facebook

WESEL 22 april 2021, 13:00

Het in diepvrieslogistiek gespecialiseerde Duitse bedrijf Nordfrost is voor een belangrijk deel overgestapt van wegvervoer naar vervoer over water. Daartoe is een nieuwe containerterminal geopend in de Rhein-Lippe Hafen bij Wesel.