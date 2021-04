Schuttevaer Premium Fregat Van Speijk uit de vaart wegens ernstig personeelstekort Facebook

DEN HELDER 22 april 2021, 12:46

Het marinefregat Zr.Ms. Van Speijk gaat vanaf de zomer uit de vaart. De oorzaak is een ernstig tekort aan personeel, meldt het ministerie van Defensie. De bemanning is hier woensdag over geïnformeerd.