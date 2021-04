Schuttevaer Premium Column EOC: Alert op ongewenste trilling bij aanpassing aandrijflijn Facebook

ZWIJNDRECHT 22 april 2021, 12:00

Motor, flexibele koppeling, keerkoppeling, schroefas of schroef zijn weliswaar allemaal losse onderdelen, maar deze delen zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik noem het altijd een huwelijk, en als er een ding verandert, bijvoorbeeld de schroef dan moet je je altijd afvragen of het nog wel goed gaat in dat huwelijk. Er kunnen namelijk allerlei ongewenste trillingen ontstaan, zoals torsietrillingen.