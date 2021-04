Schuttevaer Premium Goof van Andel wilde liefst zo snel mogelijk van school Facebook

WERKENDAM 21 april 2021, 12:00

In de roef van de Wijkerzand hangt nog een foto van de Zwerver, begin 20ste eeuw de grootste zeilklipper van Werkendam. Het schip was eigendom van de overgrootvader van Goof van Andel (52) die als schipper in de voetsporen van zijn voorgeslacht trad. Als 15-jarig jochie wilde hij vooral snel van school en werd matroos bij Wijnand Kieboom, die veevoer naar Andel bracht.