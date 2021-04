Schuttevaer Premium Containertransferium Alblasserdam verwerkt 100.000 containers Facebook

Twitter

ALBLASSERDAM 21 april 2021, 20:00

Het binnenvaart-containertransferium van BCTN in Alblasserdam is momenteel goed voor de jaarlijkse overslag van 100.000 containers. Een gigantische groei in zes jaar tijd, aldus Havenbedrijf Rotterdam.