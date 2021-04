Schuttevaer Premium Smart Patrol werkt aan slimme vaarwegen Facebook

Twitter

Email Rotterdam 20 april 2021, 07:00

Om de veiligheid en dienstverlening op de vaarwegen verder te verbeteren doet Rijkswaterstaat momenteel in het programma Smart Patrol uitgebreid onderzoek naar alle mogelijke technische innovaties. ‘Smart Patrol is gericht op innovatie. We willen de bediening nu veiliger maken én we moeten klaar zijn voor de bediening van morgen, ervoor zorgen dat de bediening toekomstbestendig is.’