Platina3 roept op tot krachtige lobby en meer geld voor binnenvaart

Email BOEDAPEST 20 april 2021, 10:00

Meer dan 250 deskundigen en belanghebbenden hebben op het eerste Europese Platina3-evenement in Boedapest opgeroepen tot een krachtiger lobby en financiering voor de binnenvaart. De binnenvaart-denktank had plaats op 7 en 8 april en is een Europees initiatief onder leiding van het Nederlandse Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).