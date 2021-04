Zo kun je in coronatijd toch netwerken Facebook

Rotterdam 19 april 2021, 11:10

Waarschijnlijk is het al een tijdje terug dat je met klanten, collega’s en relaties bij elkaar bent gekomen. Fysieke events zijn praktisch onmogelijk om te organiseren. Toch is er veel behoefte om elkaar te treffen, te netwerken en om je bedrijf, producten en/of diensten onder de aandacht te brengen. Maritime Platform 2021 maakt dit mogelijk. Tijdens het webinar ‘Netwerken in coronatijd voor de maritieme sector’ op donderdag 22 april om 11.00 uur vertellen we je er graag meer over.

Het webinar wordt gepresenteerd door marketeer en online event expert van ProMedia Group, Arie van Dijk.

Waarom het belangrijk is om de sector bij elkaar te brengen hoor je van Annemarie Labee van Netherlands Maritime Technology (NMT).

Presentator van Maritime Platform en hoofdredacteur van Schuttevaer, René Quist, vertelt wat je kunt verwachten van het event.​​​​

Maritime Platform 2021

Het tweedaags online event Maritime Platform 2021 brengt op 26 en 27 mei de maritieme sector bij elkaar om te ontmoeten en kennis op te doen. Ons virtuele platform maakt het eenvoudig om online af te spreken met je doelgroep door een-op-een afspraken in te plannen en je organisatie te presenteren op de virtuele beursvloer.

