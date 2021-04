Averij-grosse Ever Given: wie betaalt de schade? Facebook

Twitter

ROTTERDAM 19 april 2021, 11:26

Evergreen heeft de averij-grosse uitgeroepen voor de Ever Given. Dat betekent dat alle belanghebbenden opdraaien voor de schade. Maar wie moet dan precies wat betalen? Wat zijn de gevolgen voor de ladingeigenaren? En nu heeft de kanaalautoriteit ook nog eens beslag laten leggen op het schip om zijn schade vergoed te krijgen. Hierover praten we met Jolien Kruit, maritiem advocaat bij Van Traa en professor Albert Veenstra van de Rotterdam School of Management en TKI Dinalog.

1 / 1 De Ever Given lag dagenlang vast in het Egyptische Suezkanaal. (Foto Wikipedia) De Ever Given lag dagenlang vast in het Egyptische Suezkanaal. (Foto Wikipedia)

(Bart Pals/NT)