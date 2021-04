Schuttevaer Premium Verontrustende stijging ontvoeringen koopvaardij Facebook

Twitter

Email Golf van Guinee 16 april 2021, 10:39

Het aantal bemanningsleden dat op zee met geweld van boord is gehaald en in gijzeling genomen, is in het eerste kwartaal van 2021 bijna verdubbeld, van 22 in dezelfde periode vorig jaar naar 40 nu. Dat meldt het International Maritime Bureau (IBM).