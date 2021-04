Schuttevaer Premium Kleine Sluis IJmuiden weer beschikbaar voor scheepvaart Facebook

IJMUIDEN 16 april 2021, 13:30

De Kleine Sluis van IJmuiden is vanaf 16 april weer beschikbaar voor schepen. De sluis, onderdeel van het sluizencomplex IJmuiden in het Noordzeekanaal, was sinds augustus 2020 gestremd.