Schuttevaer Premium Dit zijn de sterkste schepen ter wereld Facebook

Twitter

Email Suezkanaal 16 april 2021, 09:00

Het gaat de laatste tijd over niets anders dan sleepboten. De Alp Guard en Carlo Magno werden ingezet om de vastgelopen Ever Given los te trekken. De Normand Drott bracht de Eemslift Hendrika in veiligheid. Op Twitter riep mr. Pieter van Vollenhoven Boskalis op een sleepboot naar Den Haag te sturen, om zo de kabinetsformatie vlot te trekken. Hoe sterk zijn deze BS’ers (Bekende Schepen) eigenlijk? En hoe verhouden deze sterren zich tot de sterkste schepen ter wereld?