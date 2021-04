Schuttevaer Premium Trainingsboeken.nl brengt ADN 2021/2022 uit Facebook

Twitter

Alblasserdam 15 april 2021, 20:00

Trainingsboeken.nl heeft het ADN-handboek 2021-2022 uitgebracht. De versie is up to date met de actueelste Europese wetgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen.