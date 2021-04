Schuttevaer Premium Dode en vermisten na kapseizen schip Seacor Power voor kust Louisiana Facebook

Twitter

Email Lousiana 15 april 2021, 07:14

Zeker een persoon is omgekomen en twaalf anderen zijn vermist nadat een schip is gekapseisd in een orkaan ten zuiden van de haven van Port Fouchon, in de Amerikaanse staat Louisiana. Het gaat om een liftschip, dat wordt gebruikt om bij olieboorplatforms te komen. Zes bemanningsleden zijn gered, meldt de Amerikaanse kustwacht.