Column BLN-Schuttevaer: Kapot onderdeeltje zorgt voor dagenlange stremming

De sluis van Delden was enkele weken geleden onverwacht enkele uren gestremd. Ik zeg bewust enkele uren omdat dit aanvankelijk ook zo was. Opmerkelijk was dat niets over de oorzaak werd gemeld via de mij bekende kanalen, maar via een schipper hoorde ik dat de deur scheef liep.