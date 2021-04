Schuttevaer Premium Eemslift Hendrika weg voor de poorten van de hel Facebook

Noorwegen 14 april 2021, 17:30

Het is goed afgelopen, dus we kunnen er luchtig over doen: voor de bemanning was de jongste reis van de Eemslift Hendrika er een om nooit te vergeten. Terechtkomen in 15 meter hoge golven is tot daaraantoe, maar schuivende lading, meer dan 30 graden slagzij en later een dood schip, is de nachtmerrie van iedere zeeman.

1 / 1 De eerste acht opvarenden worden van boord gehaald. De voorstuwing functioneert nog. Foto Kustwacht De eerste acht opvarenden worden van boord gehaald. De voorstuwing functioneert nog. Foto Kustwacht