Ever Given ‘vast’ in Suezkanaal tot een miljard dollar is betaald

Dagen werd er gewerkt om de Ever Given zo snel mogelijk uit het Suezkanaal te krijgen. Maar nu lijkt de wereld omgedraaid. De Suez Canal Authority (SCA) claimt een schadevergoeding van een 1 miljard dollar en zolang niet is betaald mag de Ever Given het kanaal niet verlaten.