Ever Given in beslag genomen door Egypte na blokkade Suezkanaal

Caïro 13 april 2021, 17:09

Egypte heeft het containerschip Ever Given in beslag genomen. Daarmee wil het land de betaling van 900 miljoen dollar aan compensatie afdwingen. Egypte was geld kwijt aan de reddingsoperatie van het schip dat vorige maand overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal. Ook liep het Suezkanaal inkomsten mis omdat er geen schepen door het kanaal konden toen de Ever Given vast lag.