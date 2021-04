Schuttevaer Premium [VIDEO] Servische duwbak breekt doormidden Facebook

Twitter

12 april 2021, 11:34

Een Servische duwbak is doormidden gebroken tijdens het laden. Een van de bemanningsleden ligt overigens wel met verwondingen in het ziekenhuis. Het gebeurde vlakbij de monding van de Morava in de Donau.