Roeroord gaat explosieveilig baggeren in de Maas

Email Asselt 12 april 2021, 14:06

Aannemer Martens en Van Oord uit Oosterhout is in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met baggerwerkzaamheden in de Maas. De zandwielenponton Roeroord wordt ingezet om dit explosieveilig te kunnen doen.