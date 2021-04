‘Kleine schepen krijgen geen toegang meer tot havens, geld en lading’

Wat een onzin weer. Je moet je afvragen wie en wat is de Heer van Beek en wat voor belang heeft zijn uitspraak.

De heer Verbeek is werkzaam bij de RABO Bank. Alles wat hij zegt is de visie van de RABO Bank.

Het belang van de bank is geld verkopen .Hoe kan je dat het beste realiseren?

1 Door te zorgen wat er nu is dat dat niet meer goed word gevonden en dat het gesloopt word.

Hierdoor ontstaat er weer een nieuwe markt voor het geld weg te zetten.

2 Door foute informatie te delen en het voor waarheid te verkopen.

In de havenverordering van Rotterdam staat nergens dat je niet in Rotterdam mag varen. Er staat dat je een haven b.v. de Maashaven niet in mag, maar daar lig je stil dus geen uitstoot.

In de Akte van Mannheim is geregeld dat er vrij vervoer is van Basel naar zee en overslag en terug.

Ook Rotterdam moet anders denken, wij hoeven niet te laden in Rotterdam. Als wij daar niet meer komen dan gaat de overslag naar Hamburg of Antwerpen.

Ze zijn hier de schippers weer aan het hersenspoelen.

De verlader gaat betalen voor groene schepen, dus kom maar hier voor geld.

De praktijk is dat de verladers nog niks betalen voor groen. Als de schippers zorgen dat de verladers voor niks een keuze kan krijgen dan gaan ze wel voor groen als het maar niks kost. Dus geld lenen bij de RABO bank wat weer goed is voor de bank.

De kleine schepen gaan verdwijnen, dat is ook het beleid van de bank.

En wat is vergroenen De RABO bank heeft de ook de Green deal getekend.

Daarin is bedongen dat er bijgemengd moet worden in de brandstof.

Nu blijkt dat als er FAME word bijgemengd, wat de bedoeling is, dat de uitstoot stijgt zowel van de Co2 als van Nox en fijnstof. Wil de RABO bank hier achter staan en ons op kosten jagen onder her moto groen is beter? Vergoenen is goed maar wel eerlijk en niet zoals dat nu gaat. Dit is meer en meer een verdienmodel aan het worden