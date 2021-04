Schuttevaer Premium Iris promoot de binnenvaart Facebook

Twitter

Email FRANKFURT 10 april 2021, 15:00

Er wordt net gelost in Frankfurt en ze moet straks nog even het ruim uitspuiten. Maar dat is geen enkel probleem voor Iris Dikker, die geen negen tot vijf-mentaliteit heeft. De 17-jarige steekt het liefst haar handen uit de mouwen. Daarom werd ze in november vorig jaar ook Maritiem Jongerenambassadeur. De binnenvaart promoten, vooral ook om meer meisjes voor de binnenvaart te laten kiezen, is haar doel.