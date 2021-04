Schuttevaer Premium [UPDATE] Twee van de vijf verloren containers Baltic Tern gevonden bij Ameland Facebook

Twitter

Email Ameland 09 april 2021, 13:45

Een van de vijf containers die woensdag in de buurt van Ameland van het containerschip Baltic Tern vielen, is geborgen. De kustwacht meldt dat de container met gebruikt frituurvet en andere oliën in Duits gebied aan boord van een schip is. Een andere container, met aceton, is gelokaliseerd.