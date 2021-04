Schuttevaer Premium Vlissingen blijft partyrederij Dijkhuizen ligplaatsvergunning weigeren Facebook

Jarenlange tegenwerking. Dat is volgens reder Marinus Dijkhuizen de houding van de gemeente Vlissingen. Hij wil een ligplaats in de Binnenhaven, maar krijgt die niet. Onder druk van de rechtbank verleende het gemeentebestuur uiteindelijk wel een ligplaatsvergunning. Maar dan met terugwerkende kracht voor het jaar 2014-2015. Daar heeft partyrederij Dijkhuizen dus niets aan. Nu mag de Raad van State in Den Haag oordelen.