Column BLN-Schuttevaer: Doeslief…

ZWIJNDRECHT 08 april 2021, 10:00

Voor ‘Varen doe Je Samen’ (VDJS) mocht ik afgelopen week een webinar verzorgen met als thema ‘Welkom in de wereld van de binnenvaart’. VDJS houdt in deze coronatijd elke laatste donderdag van de maand een digitale bijeenkomst met nuttige informatie. Tot nu toe was dat in de vorm van een quiz. Op die manier werd de watersporter op amusante wijze geprikkeld tot het bestuderen van de spelregels op het water.