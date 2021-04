Schuttevaer Premium Groote Sluis Zaandam krijgt oorspronkelijke naam terug Facebook

Twitter

ZAANDAM 03 april 2021, 09:00

De Historische Groote Sluis, naast de Wilhelminasluis in Zaandam, is omgedoopt in Hondsbossche Sluis, de oorspronkelijke naam uit 1570. De naamswijziging gebeurde op 2 april, de dag waarop het seizoen weer begint voor de 42 vrijwilligers die de sluis voor de recreatievaart bedienen.