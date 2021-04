Schuttevaer Premium Bemanningsleden Ever Given mogelijk onder huisarrest Facebook

Twitter

Email Suezkanaal 02 april 2021, 13:30

Het is mogelijk dat de kapitein en de bemanning van de Ever Given onder huisarrest worden geplaatst totdat het onderzoek naar de blokkade van het Suezkanaal is afgerond. Dat meldt de Times of India. Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)