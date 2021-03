Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Tweedehands schepen fiks duurder Facebook

ROTTERDAM 31 maart 2021, 10:00

De droge-ladingschepen, vooral de panamaxen en supramaxen, profiteren van een betere vrachtenmarkt. De vrachten stegen tot boven 20.000 punten, maar analisten twijfelen of sprake is van een structurele verbetering. Een korte opleving lijkt waarschijnlijker. Vooral voor de capesizers zijn er twijfels over de bestendigheid.