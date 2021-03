Schuttevaer Premium Oud Smit-topman Hans van Rooij over bergingen: ‘Het is een industrie van ego’s’ Facebook

Twitter

Hilversum 31 maart 2021, 13:18

Oud-directeur Hans van Rooij van Smit Salvage deed onlangs in de podcast De Dag van NPO Radio 1 een boekje open over de wereld van bergers. Hij sprak, nog voordat de Ever Given in het Suezkanaal weer vlot was, over het financiële plaatje van de berging, de bergingsindustrie en de Nederlandse dominantie.