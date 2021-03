Schuttevaer Premium Vastlopen Ever Given is game changer voor containerlijnvaart Facebook

Een windvlaag en het 400 meter lange containerschip Ever Given liep vast in het Suezkanaal. Botte pech, wet van Murphy of zijn de containerschepen echt veel te groot geworden en kunnen we veel meer van dit soort ongelukken verwachten? In Studio Schuttevaer legden Schuttevaer-columnist kapitein Zware Kees (Kees Wiersum) en kapitein/nautisch adviseur Ruud Behrend uit hoe de containerreus kon verdagen. (Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)