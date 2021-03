Schuttevaer Premium Mts Lombardijen in de vaart genomen bij Maaskade Bevrachters BV Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 30 maart 2021, 20:00

Maaskade Bevrachters BV in Zwijndrecht heeft 26 maart de binnenvaarttanker Lombardijen in de vaart gebracht. Het is de derde nieuwbouwtanker op rij, na de Ommoord en de Sardonyx. Daarmee telt de vloot nu meer dan 60 schepen.