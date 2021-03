Schuttevaer Premium Marin: ‘Containerreuzen heel windgevoelig’ Facebook

ROTTERDAM 30 maart 2021, 17:30

Harde wind als oorzaak voor het verdagen van de Ever Given had ik niet direct verwacht, maar het geeft eens te meer aan dat de huidige grote containercarriers heel gevoelig zijn, zegt onderzoeker Henk van der Boom van maritiem onderzoeksbureau MARIN. ‘Dertig knopen wind en een zandstorm in beperkt water is fors. Het schip vaart op water, je houdt het op koers met een roeruitslag. De dwarskrachten op een ‘box schip’ zijn enorm.’ (Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)